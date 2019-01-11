Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
REGNUM
00:17

Леванте — Барселона
2 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
3′
Борха Майораль
17′
21′
Джейсон Мурильо
39′
Карлес Аленья
Саньин Прцич
40′
42′
Хуан Брандарис
46′
Хуан Миранда
Серхи Роберто
Эрик Кабако
48′
57′
Хуан Брандарис
Клеман Лангле
Эммануэл Боатенг
Хосе Луис Моралес
61′
66′
Малком
Денис Суарес
Хосе Родригес
Джейсон
68′
73′
Серджи Бускетс
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
74′
84′
Филиппе Коутиньо
Борха Майораль
90′+2′
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2. Футболисты «Леванте» открыли счёт на четвёртой минуте матча, отличился защитник Эрик Кабако.
REGNUM00:17

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