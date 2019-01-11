Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
Спорт-Экспресс
вчера в 17:24

Леванте — Барселона
2 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
3′
Борха Майораль
17′
21′
Джейсон Мурильо
39′
Карлес Аленья
Саньин Прцич
40′
42′
Хуан Брандарис
46′
Хуан Миранда
Серхи Роберто
Эрик Кабако
48′
57′
Хуан Брандарис
Клеман Лангле
Эммануэл Боатенг
Хосе Луис Моралес
61′
66′
Малком
Денис Суарес
Хосе Родригес
Джейсон
68′
73′
Серджи Бускетс
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
74′
84′
Филиппе Коутиньо
Борха Майораль
90′+2′
"Леванте" переиграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1). Хозяева забили два быстрых гола, а каталонцы смогли отыграть один мяч лишь в концовке встречи с пенальти. Ответный матч состоится 17 января.
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