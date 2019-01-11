"Леванте" переиграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1). Хозяева забили два быстрых гола, а каталонцы смогли отыграть один мяч лишь в концовке встречи с пенальти. Ответный матч состоится 17 января.

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Общество Общество Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.

Общество Общество Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.

Происшествия Происшествия В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Происшествия Происшествия В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

Космос Космос Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Спорт Спорт Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

Политика Политика Макрон отказался от поездки на форум в Давос Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января говорил, что Владимир Путин пока не принял решение по поводу участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 22–25 января.

Политика Политика Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.

Происшествия Происшествия В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.

Транспорт Транспорт ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

Политика Политика США блокировали поставки материалов для российского самолета МС-21 Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет, пишут российские СМИ.

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Происшествия Происшествия Во Владивостоке 15 человек пострадали в ДТП с автобусом Пятнадцать человек пострадали вечером в пятницу в ДТП с маршрутным автобусом №38 во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД.

Армия и оружие Армия и оружие В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Политика Политика Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.

Экономика Экономика The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира Российский рубль недооценен по сравнению с долларом США на 70,4%. Таким образом, по данным британского журнал The Economist на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 года, российская валюта возглавила список самых недооцененных валют мира в этом году.

Происшествия Происшествия На ВДНХ маршрутка врезалась в дерево Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на территории ВДНХ на севере Москвы после того, как водителю стало плохо, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол Футбол «Ростов» расторг контракт с футболистом Юсуповым Футбольный клуб "Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон.

Происшествия Происшествия Двое врачей изнасиловали фельдшера в Омске Женщина рассказала, что она и еще двое врачей в возрасте 53-х и 56-ти лет выпивали в комнате отдыха 1 января.

Авто Авто Ford Sollers проведет стратегическую оценку завода в Челнах

Политика Политика Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией.

Наука Наука Ученые раскрыли тайну каменных статуй с острова Пасхи Каменные монолитные статуи на острове Пасхи расположены вблизи источников пресной воды, считают исследователи из университета Бингемтона.

Политика Политика Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".

Теннис Теннис Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open