Футбол
«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче ГризманнаMetaratings 08:28
«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии. В воротах каталонцев побывало два мяча, тогда как «Барселона» ответила голом в исполнении Ивана Ракитича. Дебютный матч в составе своего клуба проводил француз Антуан Гризманн.
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Армия и оружие
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Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
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Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
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Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
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Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
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Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
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