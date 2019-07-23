Футбол

«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче ГризманнаMetaratings 08:28

«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии. В воротах каталонцев побывало два мяча, тогда как «Барселона» ответила голом в исполнении Ивана Ракитича. Дебютный матч в составе своего клуба проводил француз Антуан Гризманн.
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«Челси» обыграл «Барселону» в дебютном матче Гризманна

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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