Футбол
«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче ГризманнаMetaratings 08:28
«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии. В воротах каталонцев побывало два мяча, тогда как «Барселона» ответила голом в исполнении Ивана Ракитича. Дебютный матч в составе своего клуба проводил француз Антуан Гризманн.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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