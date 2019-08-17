Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата ИспанииРБК вчера в 18:49

Каталонская «Барселона» проиграла «Атлетику» в выездном матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает Sports.ru.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Антуан Гризманн: В матче с «Атлетиком» нам не хватило самого главного в футболе

Советский спорт07:01

Раздевалка «Атлетика» аплодировала Адурису и пела его имя после победы над «Барселоной» (видео)

Матч ТВ06:51

Игроки «Атлетика» устроили овации герою матча с «Барселоной» Адурису

Чемпионат06:26

Вся раздевалка «Атлетика» аплодировала Адурису и пела его имя после победного гола «Барсе»

Sports.ru06:12

«Барселона» проиграла в первом туре Ла Лиги впервые за 11 лет

МК-Спорт03:38

Овации в честь Адуриса после гола «Барселоне». Видео из раздевалки «Атлетика»

Спорт-Экспресс06:18

«Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Примеры

Sport.ruвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 19:31
Наука

Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь

Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет

Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.
Обновлено в 07:03
Общество

В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова

Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы

Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.
Обновлено в 03:08
Общество

Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня

Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Обновлено в 00:06
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Грановская выбрала для фотосессии трендовое платье-комбинацию

Обновлено в 05:30
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 07:06
Футбол

Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено 15 августа в 10:10
Общество

Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве

Обновлено в 06:25
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено вчера в 19:13
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри

Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме

В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
Обновлено в 04:57
Технологии

Составлен рейтинг самых популярных мобильных приложений у россиян

Обновлено вчера в 07:01
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Обновлено вчера в 20:44
Технологии

«Магнит» начал тестировать технологию оплаты покупок при помощи лица

Торговая сеть «Магнит» начала тестировать технологию Selfietopay, при помощи которой оплата осуществляется путем распознавания лица покупателя.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Происшествия

СКР начал проверку экстренной посадки самолёта в Хабаровске

Обновлено в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ариц Адурис
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетик Бильбао». Также выступает за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю её историю - 7 мячей в сыгранных 7 матчах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное