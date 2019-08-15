Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата ИспанииРБК вчера в 18:49

Каталонская «Барселона» проиграла «Атлетику» в выездном матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает Sports.ru.
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«Барселона» на выезде проиграла «Атлетику» в матче чемпионата Испании

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Адурис забивает в Примере на протяжении 15 сезонов подряд

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«Барселона» впервые с 2008 года не выиграла в стартовом туре чемпионата Испании

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Все про Спорт ру15 августа в 05:48
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Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Культура

Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ

Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме на Урале

По данным пресс-службы, в результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие, возгорания не было.
Обновлено в 00:27
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Наука

Рост растительности на Земле снизился на 59%

Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено вчера в 02:43
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

Стало известно, что самолет столкнулся со стаей чаек.
Обновлено 15 августа в 01:21
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Политика

ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев

Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено вчера в 05:46
Здоровье

Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток

Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено вчера в 14:44
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт

Из-за паводка в девяти районах Приморья размыло дороги

На территории девяти районов Приморского края после прохождения тайфуна «Кроса», по состоянию на 11:00 по местному времени, оказались размыты участки дорог.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»

Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Баскетбол

Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Обновлено вчера в 12:51
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено вчера в 06:23
Футбол

Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным

«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Авто

Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla

Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Авто

Infiniti анонсировала новый купе-кроссовер

Компания Infiniti тоже «в тренде»: в линейке японской марки появится новый купеобразный кроссовер Q55.
Обновлено вчера в 09:09
Хоккей

«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве

«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

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Ариц Адурис
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетик Бильбао». Также выступает за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю её историю - 7 мячей в сыгранных 7 матчах.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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