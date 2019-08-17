Каталонская «Барселона» проиграла «Атлетику» в выездном матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает Sports.ru.

Происшествия В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Политика Трамп задумался о покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии, принадлежавшей Дании.

Общество В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.

Происшествия На Украине задержали напавшего на депутата Верховной рады россиянина На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками напал на депутата Верховной Рады Виталия Куприя.

Космос Все живое исчезнет: названа точная дата конца света Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Политика ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.

Происшествия Пираты взяли в плен трех россиян у берегов Камеруна Пираты захватили судно у берегов Камеруна, в плену оказались трое россиян, которые являлись членами экипажа.

Общество В двух районах Приморья введён режим ЧС В пресс-службе администрации края корреспонденту агентства рассказали о том, что режим ЧС муниципального уровня введён в двух районах Приморья: в Лесозаводском городском округе и в Октябрьском районе региона.

Авто Места в машине, которые нужно регулярно смазывать Осмотра и мойки порой недостаточно, а потому стоит рассказать подробнее, какие именно комплектующие необходимо дополнительно смазывать.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Политика Журналист Playboy и CNN намерен подать в суд на Белый дом Корреспондент известного мужского журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем намерен подать иск против Белого дома.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика В офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен подготовить концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса, сообщают "Известия" со ссылкой на слова замглавы администрации главы государства Руслана Рябошапки.

Экономика Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.