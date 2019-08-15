Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата ИспанииРБК 18:49

Каталонская «Барселона» проиграла «Атлетику» в выездном матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает Sports.ru.
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Барселона
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