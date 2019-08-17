Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата ИспанииРБК 18:49

Каталонская «Барселона» проиграла «Атлетику» в выездном матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает Sports.ru.
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Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
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Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины

Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
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«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
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Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:34
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Пираты взяли в плен трех россиян у берегов Камеруна

Пираты захватили судно у берегов Камеруна, в плену оказались трое россиян, которые являлись членами экипажа.
Обновлено в 09:49
Космос

На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт

Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
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Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

Обновлено в 18:33
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
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Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

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Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Культура

Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
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Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере

Обновлено в 10:50
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Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра

Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Интернет

Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Общество

В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов

Например, слова «Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены» – «маячки» того, что это поддельный отзыв.
Обновлено в 03:53
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
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Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
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Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл

Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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