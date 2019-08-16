Действующий чемпион Испании, «Барселона», стартовал в новом сезоне с поражения. Каталонский клуб в первом туре Примеры уступил в гостях «Атлетику» из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»

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