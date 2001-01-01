Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата ИспанииНева Спорт 17:11

Атлетик Бильбао — Барселона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
66′
76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
88′
Ариц Адурис
89′
В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева встречи. Командам не удавалось забить на протяжении практически всего матча.
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