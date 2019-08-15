В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева встречи. Командам не удавалось забить на протяжении практически всего матча.

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