Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги впервые за 11 летРИА Новости 17:05
Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке. Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь
58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Космос
В сентябре в космосе впервые на 3D-принтере напечатают мясо
Начало эксперимента запланировано на 25 сентября 2019 года, передает hightech.fm.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет
Американский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни.
Обновлено в 18:43
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Политика
В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией
Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Баскетбол
Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа
Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» обменялись голами
В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу.
Обновлено в 12:58
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Две скалы: Дуэйн Джонсон оценил свои восковые фигуры
В знаменитом лондонском музее мадам Тюссо появились восковые фигуры американской кинозвезды Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала.
Обновлено в 16:07
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Экономика
Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильность
Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Сбой системы таможенного контроля нарушил работу аэропортов США
Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США сообщила о сбоях в системе контроля в ряде американских аэропортов.
Обновлено в 18:27
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Стрелявший в норвежской мечети пошел на контакт со следствием
10 августа в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети 21-летний норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство после нападения на мечеть в Осло, на допросе "признал фактические обстоятельства" преступления, сообщает NRK.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Жасмин трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
Жасмин трогательно поздравила первенца в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 16:49
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44