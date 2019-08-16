Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги впервые за 11 летРИА Новости 17:05

Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке. Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0.
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Испанский футболист
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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