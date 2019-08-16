Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке. Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0.

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги впервые за 11 лет

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