Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла ЛигиИзвестия вчера в 21:30
Футболисты «Барселоны» проиграли на выезде «Атлетик Бильбао» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Sports.ru. Впервые за 11 лет каталонцы потерпели поражение в стартовом матче сезона в Ла Лиге.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве России
В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал грозненский «Ахмат».
Обновлено вчера в 13:39
Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных
В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика
Бывший гендиректор «Рустави 2» основал новый телеканал
Бывший гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия объявил о запуске нового телеканала «Мтавари архи».
Обновлено в 01:57
Происшествия
Владелец сгоревшего в Одессе отеля готов понести полную ответственность
Владелец здания, в котором расположен одесский отель «Токио Стар», бизнесмен Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность в связи с гибелью людей в ночном пожаре.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили машину с роженицей до роддома
Сотрудники Госавтоинспекции отозвались на просьбу о помощи и решили сопроводить автомобиль с беременной женщиной до медицинского учреждения.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Теннис
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
С первых минут Медведев захватил инициативу, что отбилось в легко взятом первом сете 6:2. Особо важным стал третий брейк, отчего Рублеву вновь пришлось догонять соотечественника.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США
Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Израильские военные сбили запущенную из сектора Газа ракету
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа и сбили ее в воздухе.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49