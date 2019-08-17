Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла ЛигиИзвестия вчера в 21:30

Футболисты «Барселоны» проиграли на выезде «Атлетик Бильбао» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Sports.ru. Впервые за 11 лет каталонцы потерпели поражение в стартовом матче сезона в Ла Лиге.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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