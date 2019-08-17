Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла ЛигиИзвестия вчера в 21:30

Атлетик Бильбао — Барселона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
66′
76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
88′
Ариц Адурис
89′
Футболисты «Барселоны» проиграли на выезде «Атлетик Бильбао» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Sports.ru. Впервые за 11 лет каталонцы потерпели поражение в стартовом матче сезона в Ла Лиге.
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