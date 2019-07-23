Футбол
«Барселона» продлит контракт с Месси до 2023 годаМК-Спорт 06:10
Футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Мессии до 2023 года.
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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Ему будет 36 лет к концу срока
Sports.ruвчера в 16:35
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:35, Вашингтон
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
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Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
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Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Космос
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Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
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В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
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Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
Обновлено в 03:09
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Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел
Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено 20 июля в 06:45
Политика
Предпринимателей защитят от необоснованного ареста
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
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Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе
Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.
Обновлено в 05:36
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Обновлено вчера в 07:22
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Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Севилья» подписала сербского полузащитника Гуделя
27-летний серб заключил с испанским клубом четырехлетний контракт. Игрок перешел в «Севилью» на правах свободного агента.
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Выход Бритни Спирс в свет вызвал слухи о её помолвке
Певица не прокомментировала, означает ли кольцо помолвку двух влюблённых, но, позируя, для фотографов, Сэм и Бритни не стеснялись проявлять свои чувства друг к другу: они выглядели сияющими и целовались перед камерами.
Обновлено в 06:37
Кино
Ответственного за лого сериала «Локи» предложили уволить
Пользователи Twitter в очередной раз подтвердили свою репутацию троллей. В этот раз их жертвой стали создатели мини-сериала «Локи» Marvel.
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Общество
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Чтобы обеспечить нужную защиту, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, а это налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом».
Обновлено в 01:48
Космос
Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа
Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.
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Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Транспорт
В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте
В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Культура
В Казани пройдет репетиция церемонии открытия WorldSkills
Начнутся состязания 22 августа в Казани. А сегодня нашу столицу посетят журналисты федеральных и международных СМИ.
Обновлено в 04:57