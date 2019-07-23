Футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Мессии до 2023 года.

«Барселона» продлит контракт с Месси до 2023 года

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