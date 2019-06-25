«Барселона» продала Гомеша в «Эвертон» за 25 млн евроSoccer.ru вчера в 16:13

"Барселона" объявила о продаже полузащитника Андре Гомеша в "Эвертон". Сумма трансфера составила 25 млн евро, еще некоторую сумму денег каталонцы смогут получить в виде бонусов.

«Барселона» продала Гомеша в «Эвертон» за 25 млн евро

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