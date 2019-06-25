Футбол

«Барселона» продала Гомеша в «Эвертон» за 25 млн евроSoccer.ru вчера в 16:13

"Барселона" объявила о продаже полузащитника Андре Гомеша в "Эвертон". Сумма трансфера составила 25 млн евро, еще некоторую сумму денег каталонцы смогут получить в виде бонусов.
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«Эвертон» выкупил Андре Гомеша

Советский спортвчера в 16:05

«Барселона» объявила о продаже Андре Гомеша «Эвертону» за € 25 млн

Чемпионатвчера в 15:55

«Эвертон» купил полузащитника «Барселоны» за 25 миллионов евро

Sport.ruвчера в 16:58

«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону»

Матч ТВвчера в 16:14

«Барселона» продала Андре Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Sports.ruвчера в 16:02

«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Sport24.ruвчера в 15:53

«Барселона» продала Гомеша в «Эвертон» за 25 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:53
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Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

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В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
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РФ примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД.
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

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Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
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Пешеходы пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске

Автомобиль в Челябинске сбил пешеходов на тротуаре после столкновения с другой машиной 26 июня, сообщает 74.ru со ссылкой на ГИБДД города.
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РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Обновлено в 06:06
Происшествия

Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

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Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

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Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

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Андре Гомеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник футбольного клуба «Барселона», на правах аренды выступающий за «Эвертон», и национальной сборной Португалии.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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