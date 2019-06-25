Футбол

«Барселона» продала Андре Гомеша в «Эвертон»ProstoProSport 16:16

В прошлом сезоне Гомеш выступал за «Эвертон» на правах аренды. В 27 матчах чемпионата Англии Гомеш забил один мяч и отдал один голевой пас. В «Барселону» Гомеш перебрался летом 2016 года из «Валенсии» за 37 миллионов евро.
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