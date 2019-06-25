Футбол

«Барселона» продала Андре Гомеша в «Эвертон»ProstoProSport 16:16

В прошлом сезоне Гомеш выступал за «Эвертон» на правах аренды. В 27 матчах чемпионата Англии Гомеш забил один мяч и отдал один голевой пас. В «Барселону» Гомеш перебрался летом 2016 года из «Валенсии» за 37 миллионов евро.
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«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону»

Матч ТВ16:14

«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Sport24.ru15:53

«Эвертон» купил полузащитника «Барселоны» за 25 миллионов евро

Sport.ru16:58

«Эвертон» выкупил Андре Гомеша

Советский спорт16:05

«Барселона» продала Андре Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Sports.ru16:02

«Барселона» объявила о продаже Андре Гомеша «Эвертону» за € 25 млн

Чемпионат15:55

«Барселоны» продала Гомеша в «Эвертон» за 25 миллионов евро

Спорт-Экспресс15:53
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей

Обновлено в 17:07
Авто

Британский гонщик развил на тракторе рекордную скорость

За рулем трактора был мотогонщик и телеведущий Гай Мартин. Заезд на сельхозтехнике устроили на базе Королевских ВВС в Элвингтоне (Йоркшир).
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика

Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%

Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Игры

В Steam началась летняя распродажа

В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Политика

Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Обновлено в 10:47
Здоровье

Минздрав: в 2018 году за помощью обратились 250 тыс. наркоманов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ, по итогам прошлого года 250 634 пациента с диагнозом "наркомания" обратились в медучреждения за амбулаторной помощью.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Обновлено в 14:39
Космос

Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня

Обновлено в 13:28
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Спорт

МОК включил брейк-данс в программу Олимпиады-2024

Обновлено в 11:55
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
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Андре Гомеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник футбольного клуба «Барселона», на правах аренды выступающий за «Эвертон», и национальной сборной Португалии.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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