«Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млнРИА Новости 16:35

Английский "Эвертон" выкупил у "Барселоны" трансфер полузащитника Андре Гомеша за 25 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Контракт с 25-летним футболистом сборной Португалии рассчитан на пять лет. Гомеш перешел в "Барселону" из "Валенсии" в 2016 году.

«Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млн

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