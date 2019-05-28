Футбол

«Барселона» пытается вернуть НеймараSoccer.ru 15:38

«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.
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«ПСЖ» может вернуть Неймара «Барселоне» в обмен на денежную компенсацию и Дембеле

Матч ТВ15:30

«Барселона» хочет вернуть Неймара и предлагает включить в сделку Дембеле

Чемпионат14:58

Источник: «Барселона» приступила к переговорам по возвращению Неймара

Советский спорт14:23

СМИ: «Барселона» ведет переговоры о возвращении Неймара

Газета.Ru14:24

«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»

Sport24.ru14:13

СМИ: «Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» о возвращении Неймара

Спорт-Экспресс14:08

«Барселона» начала переговоры по трансферу Неймара

Sport.ru14:30
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Религия

В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге

Обновлено в 16:20
Здоровье

Названы лучшие возрастные рамки для начала занятий спортом

Союз педиатров Италии определил лучший возраст для начала занятий различными видами спорта.
Обновлено в 16:45
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Хоккей

Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.
Обновлено в 13:24
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Футбол

Коларов может перейти в «Црвену Звезду»

Одним из вариантов является «Црвена Звезда», где Коларов делал первые шаги в футболе.
Обновлено в 16:26
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Футбол

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

Футболисты Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покинули казанский "Рубин" в связи с истечением сроков арендных контрактов, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Обновлено в 13:10
Происшествия

У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны

Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Культура

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Обновлено в 11:19
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Политика

В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
Обновлено в 10:02
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Политика

Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет

За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено в 16:32
Политика

Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной

По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Обновлено в 13:35
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено в 15:43
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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