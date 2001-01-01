Каталонской "Барселоной" принято решение о приостановлении контактов с "ПСЖ" по поводу перехода бразильца Неймара. "Барселоне" не нравится жёсткая манера поведения руководства французского клуба. Хотя "ПСЖ" согласен продать бразильского форварда в летнее трансферное окно.

«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

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