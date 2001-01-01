Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу НеймараЧемпионат 06:04
«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Вашингтон
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Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
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Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
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К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
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Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
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Политика
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
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Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
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Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
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Финансы
Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов
Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
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Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
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Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
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Политика
Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире
Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
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Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
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Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Футбол
Агент Рибери: со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку
Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива".
Обновлено в 02:45
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 1989 года
Больше половины опрошенных россиян считают самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана.
Обновлено в 05:45