«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».

«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

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