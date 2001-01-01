Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу НеймараЧемпионат 06:04
«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:52, Вашингтон
Космос
На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения
Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Финансы
Дефицит бюджета США в июле составил $119,7 млрд
Дефицит бюджета США в июле 2018-2019 финансового года составил 119,696 миллиарда долларов против дефицита в 8,477 миллиарда долларов в июне, следует из отчета министерства финансов страны.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр вышла на прогулку в платье с лимонным принтом
В кадре девушка была запечатлена во время прогулки. Она выглядела неотразимо в белом платье-миди с принтом в виде лимонов.
Обновлено в 14:32
Общество
Versace извинился за футболки с неполной картой Китая
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян
Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено в 13:02
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Экономика
Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank
Saxo Bank завершил сделку по приобретению BinckBank — интернет-банк для инвесторов и вкладчиков, созданный в Нидерландах и зарегистрированный на бирже Euronext Amsterdam.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Общество
Заморозки настигнут некоторые регионы России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ближайшие дни температура воздуха ночью может опуститься до -2 °C в Архангельской области, республиках Коми и Карелия.
Обновлено в 11:20
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Экономика
Депутаты предложили зафиксировать аптечные наценки на лекарства
Депутаты Госдумы разрабатывают меру, которая зафиксирует наценки на лекарственные препараты (ЛП) в аптечных сетях.
Обновлено в 01:49
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек
Две машины столкнулись на федеральной автодороге "Лена" в Якутии, погибли пять человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
Обновлено в 19:38
Космос
Легенда о «Буревестнике»
8 августа 2019 года на военном полигоне в Архангельской области неподалеку от Северодвинска во время испытаний произошла авария с человеческими жертвами.
Обновлено в 14:19
Теннис
Хачанов и Медведев вместе прилетели в Цинциннати
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе приехали в Цинциннати на самолёте.
Обновлено в 18:04
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено в 16:03
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Обновлено в 08:02
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено в 12:24
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25