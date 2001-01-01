Футбол

«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу НеймараЧемпионат 06:04

«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».
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«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

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«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

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«Барселона» выходит из переговоров с ПСЖ по трансферу Неймара

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«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по Неймару

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«Барселона» приостановила переговоры по трансферу Неймара. «ПСЖ» выдвинает слишком жесткие условия

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