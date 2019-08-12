Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по трансферу вингера Неймара. Сообщается, что причина заключается в «агрессивной манере ведения переговоров», а также неоправданно высокой цене на игрока со стороны парижан.

«Барселона» выходит из переговоров с ПСЖ по трансферу Неймара

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