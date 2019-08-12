Представители "Барселоны" во вторник отправились в Париж на переговоры по трансферу нападающего "ПСЖ" Неймара. Каталонцы готовы включить в сделку Фелипе Коутиньо и заплатить еще 80 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Представители «Барселоны» отправились в Париж за Неймаром

Футбол Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Шоу-бизнес Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.

Спорт Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Происшествия Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Кино Жизнь сестёр: Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины» Появился первый трейлер картины «Маленькие женщины» — экранизации одноименного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.

Гаджеты Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.

Общество Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.

Футбол Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.

Политика В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.

Авто Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на трассе Французский кроссовер Renault Arkana появился на российском рынке относительно недавно, и его ценник оказался практически идентичен отечественному седану Lada Vesta Sport, базовые комплектации обоих авто можно приобрести за 1 млн рублей.