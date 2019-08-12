Футбол

Представители «Барселоны» отправились в Париж за НеймаромРоссийская газета 09:02

Представители "Барселоны" во вторник отправились в Париж на переговоры по трансферу нападающего "ПСЖ" Неймара. Каталонцы готовы включить в сделку Фелипе Коутиньо и заплатить еще 80 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» предлагает «ПСЖ» 100 миллионов, а также Коутинью и Ракитича в обмен на Неймара

Матч ТВ08:31

«Барселона» предлагает «ПСЖ» 100 миллионов, а также Коутинью и Ракитича в обмен на Неймара

Sportbox.RU08:31

«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

Чемпионатвчера в 06:04

«Барселона» приостановила переговоры по трансферу Неймара

LiveSport.ruвчера в 06:47

«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

Sport.ruвчера в 06:29

«Барселона» выходит из переговоров с ПСЖ по трансферу Неймара

Soccer.ruвчера в 06:26

Представители «Барселоны» прилетят в Париж на переговоры по Неймару

Спорт-Экспресс04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Футбол

Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА

Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Обновлено в 06:25
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Обновлено в 03:26
Общество

Казаки хотят создать в Екатеринбурге зоополицию

Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии

Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Обновлено в 07:05
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей

Обновлено в 11:30
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Спорт

Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).
Обновлено в 06:27
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Футбол

Агент: «Вчера весь день был с Мбайе, из „Спартака“ никто не звонил»

Симон Лаурелли, агент нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» сделал предложение по его клиенту.
Обновлено в 09:18
Теннис

Александрова успешно стартовала на престижном турнире в Цинциннати

Обновлено в 12:08
Происшествия

Эвакуированы пассажиры судна, севшего на мель в Белом море

Пассажиров экскурсионного судна, севшего на мель в акватории Белого моря, эвакуировали спасатели.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Кино

Жизнь сестёр: Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»

Появился первый трейлер картины «Маленькие женщины» — экранизации одноименного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 12:05
Гаджеты

Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии

Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Политика

Памфилова сообщила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Обновлено в 11:35
Общество

Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Общество

Все рейсы в аэропорту Гонконга отменили из-за демонстрантов

Обновлено вчера в 04:42
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Авто

Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на трассе

Французский кроссовер Renault Arkana появился на российском рынке относительно недавно, и его ценник оказался практически идентичен отечественному седану Lada Vesta Sport, базовые комплектации обоих авто можно приобрести за 1 млн рублей.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное