Футбол

«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по НеймаруREGNUM вчера в 07:13

Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара.
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Переговоры ПСЖ и «Барселоны» по Неймару закончились ничем

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«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену за Неймара

Sportbox.RU10:25

«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену за Неймара

Матч ТВ10:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

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Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

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Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре

Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
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Changan серьезно обновил кроссовер CS55

Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.
Обновлено в 12:30
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Министерство обороны отменило работы на военном объекте под Нёноксой

Обновлено в 11:03
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика

Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве

Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
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Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
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«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА

"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
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Авто

На Крымском мосту побит рекорд трафика

На мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд трафика, который составил 36 тыс. машин за сутки, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:41
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
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Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста

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Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
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В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплату в криптовалюте

С 1 сентября компании смогут выдавать зарплату сотрудникам в цифровой валюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм.
Обновлено в 08:31
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«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Происшествия

Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали

Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
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Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей

Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

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Певец Дельфин потерял сознание на звукозаписывающей студии

Певец Дельфин (Андрей Лысиков) потерял сознание на звукозаписывающей студии. Об этом во вторник, 13 августа, пишет телеканал РЕН ТВ.
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Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

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