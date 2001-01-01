Футбол

«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» НетоRT на русском 05:35

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявила о трансфере бразильского вратаря «Валенсии» Норберто Мурары Нето. Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23, а трансферная стоимость игрока составит €26 млн.
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Главные новости дня. 9 игроков «Зенита» могут перейти в «Сочи», «Барселона» купила вратаря «Валенсии»

Бомбардир.ру14:23

«Барселона» приобрела вратаря «Валенсии» Нето за 26+9 млн евро

Sports.ru04:35

Вратарь Нету перешёл из «Валенсии» в «Барселону»

REGNUM06:39

Вратарь Нету перешел из «Валенсии» в «Барселону»

Матч ТВ05:09

«Барселона» купила Нету у «Валенсии» за 26 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:55

«Барселона» объявила о переходе Нето

Чемпионат04:51

Голкипер «Валенсии» Нето подписал контракт с «Барселоной»

Советский спорт05:06
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции

В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.
Обновлено в 14:11
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Кино

Алибасов снимется в фильме Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 13:38
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено в 13:04
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон

С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.
Обновлено в 10:13
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Политика

В Белом доме назвали время встречи Путина и Трампа в Осаке

Обновлено вчера в 21:06
Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Политика

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 04:10
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
Обновлено в 01:41
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Политика

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Политика

Началось: К офису Зеленского принесли гроб

К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет

Обновлено в 10:39
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Культура

Теодор Курентзис рассказал о причинах своего ухода из Пермского театра

Обновлено в 10:26
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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