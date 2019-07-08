Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезонГазета.Ru 05:36
"Барселона" представила выездной комплект формы на следующий сезон, передает Sport24.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» отстранил от эфира оскорбившего Путина ведущего
Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
ОАЭ выводит часть войск из Йемена
Объединенные Арабские Эмираты сокращают численность войск в Йемене и переходят от военной стратегии к мирному плану.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%
Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Кино
Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»
Обновлено в 08:05
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Жительница Петербурга погибла от того, что ей на голову упал телевизор
Тяжелый телевизор старой ламповой модели был выброшен из квартиры девятого этажа. Погибшей женщине было всего тридцать лет.
Обновлено в 11:33
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика
Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2»
Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.
Обновлено в 05:28
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Политика
Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Экономика
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Футбол
Жезус извинился за поведение в финале Кубка Америки
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус извинился за эмоциональную реакцию на удаление в финале Кубка Америки против Перу.
Обновлено в 07:04