Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезонГазета.Ru 05:36
"Барселона" представила выездной комплект формы на следующий сезон, передает Sport24.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии
Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Политика
Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве
Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды
В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Политика
Уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано проинформировал, что Иран в понедельник превысил уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении стены дома на Кубани
Обновлено в 12:37
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО
Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.
Обновлено в 07:41
Политика
ВГТРК приглашает украинских участников телемоста в Москву
Российский медиахолдинг готов самостоятельно организовать площадку для общения жителей РФ и Украины Телеканал NewsOne отказался от проведения совместного телемоста с "Россия-1", который получил название "Надо поговорить !".
Обновлено в 09:30
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Экономика
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про английскую Премьер-лигу
«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ.
Обновлено в 11:05
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Космос
Эксперты рассказали про 5 инноваций, полученных вследствие высадки на Луну
Эксперты рассказали про 5 инноваций, полученных благодаря высадке американцев на Луну.
Обновлено в 10:37
Экономика
В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции
В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40