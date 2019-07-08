Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезонГазета.Ru 05:36
"Барселона" представила выездной комплект формы на следующий сезон, передает Sport24.
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Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий
Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Финские преступники организовали необычный сервис для туристов
Финские заключенные, отбывающие сроки за тяжкие преступления, предложили специальную программу экскурсий для туристов.
Обновлено в 03:52
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Политика
Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией
Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:44
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Макрон 15 июля посетит Сербию и встретится с Вучичем
Как отмечается, в программу визита французского лидера в Белград включена встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, переговоры в составе расширенных делегаций, а также посещение расположенного в Калемегдане Памятника благодарности Франции и мемориала Защитникам Белграда.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре
Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
Обновлено в 03:35
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Экономика
На Дону построят завод по производству полуприцепов-цистерн
Обновлено в 03:20
Общество
Солнечные батареи установят на крыше реконструируемой ГЭС-2
В реконструируемом здании ГЭС-2 на Болотной набережной, где откроется городское культурное пространство, будут использоваться возобновляемые источники энергии: солнечные батареи и система фильтрации дождевой воды.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Происшествия
На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом
Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 05:20
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Футбол
УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46