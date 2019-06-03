Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезонRT на русском 14:23
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.
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Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Авто
Toyota назвала российские цены на новую Supra
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Футбол
Экс-тренер «Вердера» возглавил «Зарю»
Бывший футболист "Днепра" и "Вердера" Виктор Скрипник стал новым главным тренером "Зари".
Обновлено в 12:14
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Здоровье
Фастфуд из «Макдоналдса» проверят на токсичность
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) просят проверить продукцию сети ресторанов «Макдоналдс» в России на предмет её соответствия требованиям законодательства.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Футбол
Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»
Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено в 17:46
Наука
В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита
В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено в 15:28
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
Обновлено в 19:10
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14