Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезонRT на русском 14:23

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.
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