Футбол
«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезонСпорт-Экспресс вчера в 13:18
"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20. Если в прошлом году на форме было десять полос, представляющих десять районов города, то дизайн футболки на следующий сезон вдохновлен планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.
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«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»
Спорт-Экспрессвчера в 14:42
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Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты
Стартовали продажи возрожденных фотоаппаратов «Зенит»
Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи знаменитых фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении.
Обновлено в 00:26
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Глава полиции Киевской области ушел в отставку после гибели ребенка
Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика от рук его подчиненных.
Обновлено в 00:49
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Новой Москве неизвестные похитили у безработного 1 млн рублей
Злоумышленники ограбили безработного мужчину в Новой Москве, их добычей стали деньги в сумме более 1 млн руб. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 01:12
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
В России представят нового боевого робота на базе БМП-3 «Драгун»
Известно, что будет представлен комплекс «Паладин»: робототехническое устройство на базе БМП-3 и переносной пульт управления этим роботом.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье
Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Названы сроки возможной встречи Зеленского с Трампом
Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен сказал в интервью на "Радио Свобода" о том, что уже 28-29 июня на саммите G20 в Японии могут встретиться Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Обновлено в 00:25
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено вчера в 06:37
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Бистрович: «Сезон для ЦСКА получился неплохим»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:58
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Tinder опроверг передачу данных российским властям
Приложение для знакомств Tinder не передавало российским властям никакой информации пользователей, заявил «Коммерсантъ» официальный представитель сервиса.
Обновлено в 01:52
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16