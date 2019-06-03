Футбол

«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезонСпорт-Экспресс 13:18

"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20. Если в прошлом году на форме было десять полос, представляющих десять районов города, то дизайн футболки на следующий сезон вдохновлен планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.
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«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

RT на русском14:23

«Барселона» представила игровую форму в клеточку

Матч ТВ14:15

«Ракитичу, наверняка, понравится». В сборной Хорватии прокомментировали новую форму «Барселоны»

Sport24.ru14:50

«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2019/20

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«Барселона» будет играть в клетчатой форме

Советский спорт13:29

«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»

Спорт-Экспресс14:42

«Барселона» представила домашнюю форму. Она в шашечку

Sports.ru13:17
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Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
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Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Финансы

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Общество

На затопленных после ливня улицах Краснодара работает спецтехника

После дождя улицы Краснодара по традиции превратились в реки, из-за чего движение автомобилей было крайне затруднено.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
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Армия и оружие

Названы преимущества поступающих в войска штурмовиков Су-25СМ3

Очередная партия глубоко модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 недавно поступила на вооружение Южного военного округа.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру

Обновлено в 09:07
Гаджеты

Microsoft провела закрытую демонстрацию устройства с двумя экранами

Очень необычно, что Microsoft провела презентацию для сотрудников вместо того, чтобы показать свои разработки широкой публике, но это может указывать и на то, что цикл создания устройства уже близится к завершению.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Политика

Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России

Обновлено в 11:35
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Футбол

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:46
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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
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Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
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Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Футбол

Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги

Как пояснили в Rambler, до 31 июля годовая подписка на трансляцию матчей будет стоить 2990 рублей, затем ее цена вырастет до 3990 рублей.
Обновлено в 04:02
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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Армия и оружие

Океанографическое судно «Академик Александров» передадут заказчику

В минувшую субботу океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров» вышло в море для выполнения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
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В сети появились свежие скриншоты и геймплейные ролики Control

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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