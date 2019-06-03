Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезонRT на русском 14:23

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.
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«Барселона» поменяла полоски на клетку в дизайне домашней формы

РБК15:00

Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» в клеточку

Матч ТВ15:38

«Барселона» будет играть в клетчатой форме

Советский спорт13:29

«Барселона» показала новую форму. Она реально в шашечку

Sport24.ru16:15

«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»

Спорт-Экспресс14:42

Сборная Хорватии: Ракитичу наверняка понравится новая форма «Барселоны»

Чемпионат15:15

«Барселона» представила новую форму: она в шашечку и напоминает хорватскую. Фанаты недовольны

Sports.ru16:54
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Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Политика

Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН

Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В Красноярске горит склад с ГСМ на площади 1000 кв. м

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:55
Политика

Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 17:46
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Политика

Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

Своим мнением Константинопольский патриарх поделился во время встречи с украинскими журналистами в Стамбуле.
Обновлено в 15:18
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Авто

Toyota назвала российские цены на новую Supra

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Здоровье

Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области

Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.
Обновлено в 10:08
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

США одобрили поставки F-16 в Болгарию

США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
Обновлено в 16:58
Гаджеты

Redmi K20 Pro признали лучше «самого быстрого» OnePlus 7 Pro

Аналитики предположили, что этот флагман Redmi выпустила, чтобы уничтожить OnePlus 7 Pro, которого недавно признали самым быстрым гаджетом за всю историю.
Обновлено в 13:56
Футбол

Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»

Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Теннис

Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 16:17
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Экономика

У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 17:02
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла

Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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