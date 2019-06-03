Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезонRT на русском 14:23
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.
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Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 15:51
Музыка
Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских
Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Мама Юлии Барановской плачет в ее день рождения
Юлия Барановская принимает поздравления по случаю своего Дня рождения. 3 июня телеведущей исполнилось 34 года.
Обновлено в 09:10
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Приянка Чопра защитила Меган Маркл
Недавно Приянка дала новое интервью газете Sunday Times, в котором встала на защиту Графини Сассекской, защищая ее от критики и негатива, которые последнее время все чаще и чаще звучат в адрес Меган Маркл.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Культура
Картину Петрова-Водкина продали за рекордные 12 млн долларов
Обновлено в 13:23
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено в 10:26
Футбол
На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера
Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca.
Обновлено в 06:37
Политика
Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Обновлено в 15:37
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Общество
В центре Петербурга поселился тюлененок
Обновлено в 09:52
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощекова, будет вынесена на обсуждение Совета Безопасности 10 июня.
Обновлено в 16:33
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Спорт аристократов: 3-летняя дочь Игоря Николаева занялась гольфом
Недавно Игорь Николаев похвастался первыми успехами трехлетней дочери. Вероника начала заниматься гольфом.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34