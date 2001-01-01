"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.

Финансы Хорватия намерена вступить в еврозону Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.

Происшествия Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.

Политика На Украине арестован «важный свидетель» по делу о МН17 Адвокат Роман Гонтарев рассказал, что Цемах находится в статусе подозреваемого по делу о крушении «Боинга» MH-17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Происшествия Суд в Польше решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» Напомним, что трагедия произошла в марте прошлого года. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек (среди них были дети).

Политика В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.

Происшествия Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.

Футбол Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит» Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Транспорт ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Политика Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России» Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Происшествия Тётя избитой в Ингушетии девочки ранее была осуждена за побои Сегодня вечером девочку доставят в Москву для лечения в клинике Рошаля. Последние полгода она жила в семье тёти.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Политика В Гибралтарском проливе задержали иранский танкер с нефтью для Сирии Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в Гибралтарском проливе по просьбе США был задержан иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию.

Театры Директора театра Волкова уволили, худрук написал заявление об уходе Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен из-за неразрешимого конфликта с художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли, который в свою очередь подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил на брифинге министр культуры РФ Владимир Мединский.

Шоу-бизнес Дети Пугачёвой и Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале Лиза и Гарри Галкины — дети Примадонны и юмориста — сыграли небольшую сценку вместе с отцом Максимом Галкиным, чем умилили подписчиков.