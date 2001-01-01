Футбол

«Барселона» представила Френки де ЙонгаСпорт-Экспресс 04 июля в 16:01

"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.
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Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»

Чемпионатвчера в 16:54

Де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы выступать в «Барселоне»

Евро-футбол.рувчера в 17:30

Де Йонг заявил, что хотел бы получить 21-й номер в «Барселоне»

Спорт-Экспрессвчера в 17:12

Френки де Йонг: «Очень счастлив, что буду играть вместе с Месси»

Матч ТВвчера в 15:48

Френки де Йонг: «Очень счастлив, что буду играть вместе с Месси»

Sportbox.RUвчера в 15:48

Презентация де Йонга на «Камп Ноу» пройдет 5 июля

ProstoProSport03 июля в 14:37

На стадионе Камп Ноу в Барселоне началась замена газона

Bobsoccer03 июля в 12:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика

Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций

Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера

Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Футбол

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Обновлено вчера в 17:59
Транспорт

На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

Аэропорт Шереметьево до 10 июля проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа.
Обновлено в 09:39
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Общество

Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Игры

В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure

Обновлено в 02:50
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Единоборства

Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла

Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе.
Обновлено в 08:12
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Спорт

Панченко взял бронзу на Универсиаде в стрельбе из винтовки с 10 м

Россиянин Евгений Панченко стал бронзовым призером летней Универсиады в Неаполе в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуважении

Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Происшествия

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки

Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Обновлено в 08:26
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
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Происшествия

Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
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Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
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В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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