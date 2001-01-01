Футбол
«Барселона» представила Френки де ЙонгаСпорт-Экспресс 04 июля в 16:01
"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика
Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций
Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера
Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца
Аэропорт Шереметьево до 10 июля проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа.
Обновлено в 09:39
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Единоборства
Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла
Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе.
Обновлено в 08:12
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Спорт
Панченко взял бронзу на Универсиаде в стрельбе из винтовки с 10 м
Россиянин Евгений Панченко стал бронзовым призером летней Универсиады в Неаполе в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуважении
Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки
Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Обновлено в 08:26
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57