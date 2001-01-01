"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.

Политика Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв» Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Армия и оружие Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата» Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Происшествия Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен Перевернувшийся в Чёрном море катер, в результате чего погибли два человека, был перегружен.

Политика Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.

Здоровье Минздрав Подмосковья подготовил советы для беременных перед отпуском В Подмосковье подготовили полезные советы для беременных женщин, отправляющихся в отпуск.

Происшествия Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Футбол «Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.

Баскетбол Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.

Футбол Суд Румынии лишил ФКСБ 45 национальных трофеев и победы в Кубке чемпионов Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвёртом по силе дивизионе «Стяуа».

Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Политика Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.

Общество Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.

Политика Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.

Происшествия В Москве из НИИ украли три миллиона рублей Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Театры Волковский театр остался без худрука и директора Евгений Марчелли ушел по собственному желанию после выговора от Владимира Мединского Противостояние директора ярославского Театра драмы имени Федора Волкова Алексея Туркалова и худрука Евгения Марчелли, длившееся на фоне попытки объединить учреждение с петербургским Александринским театром, завершилось тем, что после встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским театр покинули оба.

Происшествия В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.