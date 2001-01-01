Футбол
«Барселона» представила Френки де ЙонгаСпорт-Экспресс 04 июля в 16:01
"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв»
Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.
Обновлено в 06:28
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»
Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель новой LADA Vesta
Обновлено в 05:59
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен
Перевернувшийся в Чёрном море катер, в результате чего погибли два человека, был перегружен.
Обновлено в 00:08
Политика
Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией
Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса".
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
Минздрав Подмосковья подготовил советы для беременных перед отпуском
В Подмосковье подготовили полезные советы для беременных женщин, отправляющихся в отпуск.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Баскетбол
Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения
Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 01:32
Футбол
Суд Румынии лишил ФКСБ 45 национальных трофеев и победы в Кубке чемпионов
Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвёртом по силе дивизионе «Стяуа».
Обновлено в 07:53
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Саша Савельева: «Не понимаю, как можно уставать от роли матери»
Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Политика
Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября
Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Обновлено вчера в 10:13
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Театры
Волковский театр остался без худрука и директора
Евгений Марчелли ушел по собственному желанию после выговора от Владимира Мединского Противостояние директора ярославского Театра драмы имени Федора Волкова Алексея Туркалова и худрука Евгения Марчелли, длившееся на фоне попытки объединить учреждение с петербургским Александринским театром, завершилось тем, что после встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским театр покинули оба.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34