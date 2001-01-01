Футбол
«Барселона» представила Френки де ЙонгаСпорт-Экспресс вчера в 16:01
"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.
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Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Наука
В Мёртвом море происходят солевые снегопады
Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.
Обновлено 03 июля в 14:01
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Общество
Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 11:14
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Политика
Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции
По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой
Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.
Обновлено в 09:29
Политика
Россия понадеялась на расширение контактов с США
Москва надеется расширить контакты с Вашингтоном после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 21:40
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено в 22:46
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Финансы
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено в 14:47
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Общество
В шоу «Перезагрузка» на ТНТ пришла девушка с редчайшим генетическим заболеванием
Обновлено в 21:01
Происшествия
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Рэпер Баста назвал рождение дочерей главным достижением в жизни
Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, назвал рождение дочерей главным достижением в своей жизни.
Обновлено в 19:11
Музыка
Амстердам отказался проводить у себя «Евровидение-2020»
Фемке Халсема — мэр Амстердама — рассказала, почему город отказывается принимать у себя международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020».
Обновлено в 10:11
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Политика
Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина
Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.
Обновлено в 07:41
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено в 20:16
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24