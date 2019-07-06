Футбол
«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуваженииРИА Новости вчера в 18:23
Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.
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Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Транспорт
На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца
Аэропорт Шереметьево до 10 июля проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Европейский авиарегулятор нашел еще одну неполадку в Boeing 737 MAX
Европейский авиационный регулятор EASA обнаружил очередную неисправность в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 07:12
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Технологии
Робота Atlas научили планировать путь в развалинах и протискиваться в узкие проемы
Инженеры научили гуманоидного робота Atlas самостоятельно планировать путь в сложной обстановке, которая имитирует развалины.
Обновлено в 08:15
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Футбол
Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев
Румынский суд лишил ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны, сообщает Gazeta Sporturilor.
Обновлено в 06:57
Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Общество
Аномальная жара и грозы идут на Южный Урал
Жару на Южный Урал принесет циклон из Средней Азии, где сейчас стоит зной до +40 градусов.
Обновлено в 08:42
Политика
Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией
Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Акцент на ноги: Орбакайте опубликовала отпускное фото на яхте
Для морской прогулки 48-летняя Кристина Орбакайте выбрала яркую тунику, продемонстрировав стройные длинные ноги.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Новосибирске сорвана акция в поддержку Элины Сушкевич
Как стало известно ВашГород.ру, сегодня, 6 июля, в Новосибирске должна была пройти акция в поддержку детского реаниматолога из Калининграда Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Вопросы детского здравоохранения обсудили в новгородском штабе ОНФ
Собравшиеся за круглым столом поднимали острые вопросы в сфере здравоохранения.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера
Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28