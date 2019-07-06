Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.

«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуважении

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