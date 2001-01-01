Футбол

«Барселона» предпримет новую попытку приобрести ГризманнаЧемпионат 13:07

По информации источника, после вылета из Лиги чемпионов сине-гранатовые предпримут новую попытку приобрести 28-летнего нападающего «матрасников». Наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом француз будет главной трансферной целью каталонского клуба ближайшим летом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Барселона» хочет приобрести летом Гризманна

Спорт-Экспресс12:45

«Барселона» предпримет новую попытку приобрести Гризманна

Чемпионат13:07

«Барселона» не оставляет попыток заполучить Гризманна

Евро-футбол.ру12:55

«Барселона» вновь нацелилась на Гризманна

Советский спорт13:33

Гризманн - приоритетный вариант «Барселоны»

Soccer.ru11:53

«Барселона» вновь проявляет интерес к лидеру «Атлетико»

Sport.ru13:28

ESPN: Гризманн – приоритетная цель «Барсы» для усиления атаки. Ляказетт и Ришарлисон в списке

Sports.ru10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия

Умер Сергей Доренко, сообщили СМИ

Обновлено в 13:25
Авто

Dongfeng объявил стоимость нового AX5

Несколько часов назад представители китайского автоконцерна Dongfeng заявили о начале продаж нового кроссовера AX5.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

Обновлено в 09:19
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Игры

Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая

Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Гаджеты

Камера видеонаблюдения Blink XT2 на 25% дешевле своей предшественницы

Компания Amazon представила умную камеру видеонаблюдения Blink XT2.
Обновлено в 04:48
Авто

В России падают продажи дизельных легковых автомобилей

Обновлено в 00:20
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Футбол

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Баскетбол

«Зенит» обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубанью» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 12:49
Общество

По Нижнему Тагилу после парада Победы провезли «фашиста» в клетке

По центру Нижнего Тагила по окончании парада Победы и шествия «Бессмертного полка» провезли в клетке человека, одетого в форму, похожую на форму военнослужащих нацистской Германии.
Обновлено в 13:39
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика

На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными

В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.
Обновлено в 11:41
Происшествия

ДТП с участием около 10 машин произошло в Подмосковье

Обновлено в 12:57
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100.
Обновлено в 11:19
Политика

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика

Россия призвала США не осложнять сотрудничество других стран с Ираном

Москва настаивает на том, чтобы США прекратили любые действия, осложняющие политическое и экономическое сотрудничество других стран с Ираном, говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Здоровье

В США Walmart запретит продажу сигарет лицам моложе 21 года

В США компания розничной торговли Walmart запретит продажу табачных изделий и электронных сигарет лицам моложе 21 года.
Обновлено вчера в 15:45
ЖКХ

Жители дома в Магнитогорске получили квитанции ЖКХ с 1 апреля

В последние несколько дней в прессе появились сообщения о якобы произведенных начислениях, притом с пенями, для жителей дома в Магнитогорске, где 31 декабря прошлого года произошел взрыв.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

День Победы отметили на 201-й военной базе РФ в Таджикистане

Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на 201-й военной российской военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.
Обновлено в 06:48
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Происшествия

На Москву обрушился град

Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Здоровье

В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции

В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции Еще не рожденному малышу впервые в нашей стране удалили грыжу спинного мозга.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное