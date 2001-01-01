Футбол
«Барселона» предпримет новую попытку приобрести ГризманнаЧемпионат 13:07
По информации источника, после вылета из Лиги чемпионов сине-гранатовые предпримут новую попытку приобрести 28-летнего нападающего «матрасников». Наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом француз будет главной трансферной целью каталонского клуба ближайшим летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
Умер Сергей Доренко, сообщили СМИ
Обновлено в 13:25
Авто
Dongfeng объявил стоимость нового AX5
Несколько часов назад представители китайского автоконцерна Dongfeng заявили о начале продаж нового кроссовера AX5.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Игры
Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая
Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Камера видеонаблюдения Blink XT2 на 25% дешевле своей предшественницы
Компания Amazon представила умную камеру видеонаблюдения Blink XT2.
Обновлено в 04:48
Авто
В России падают продажи дизельных легковых автомобилей
Обновлено в 00:20
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Футбол
В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубанью» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 12:49
Общество
По Нижнему Тагилу после парада Победы провезли «фашиста» в клетке
По центру Нижнего Тагила по окончании парада Победы и шествия «Бессмертного полка» провезли в клетке человека, одетого в форму, похожую на форму военнослужащих нацистской Германии.
Обновлено в 13:39
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика
На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными
В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.
Обновлено в 11:41
Происшествия
ДТП с участием около 10 машин произошло в Подмосковье
Обновлено в 12:57
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100.
Обновлено в 11:19
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика
Россия призвала США не осложнять сотрудничество других стран с Ираном
Москва настаивает на том, чтобы США прекратили любые действия, осложняющие политическое и экономическое сотрудничество других стран с Ираном, говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Здоровье
В США Walmart запретит продажу сигарет лицам моложе 21 года
В США компания розничной торговли Walmart запретит продажу табачных изделий и электронных сигарет лицам моложе 21 года.
Обновлено вчера в 15:45
ЖКХ
Жители дома в Магнитогорске получили квитанции ЖКХ с 1 апреля
В последние несколько дней в прессе появились сообщения о якобы произведенных начислениях, притом с пенями, для жителей дома в Магнитогорске, где 31 декабря прошлого года произошел взрыв.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
День Победы отметили на 201-й военной базе РФ в Таджикистане
Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на 201-й военной российской военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.
Обновлено в 06:48
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Происшествия
На Москву обрушился град
Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Здоровье
В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции
В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции Еще не рожденному малышу впервые в нашей стране удалили грыжу спинного мозга.
Обновлено в 07:59