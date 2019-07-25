«Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт, который будет действовать до окончания карьеры аргентинца. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Происшествия В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски Обыски проходят в Министерстве финансов Астраханской области, где в пятницу задержали главу ведомства Виталия Шведова.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Происшествия В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

Шоу-бизнес Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Кино Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости» Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Футбол «Айнтрахт» подписал игрока дортмундской «Боруссии» Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт».

Происшествия Альпинисту стало плохо при восхождении на Эльбрус Отмечается, что альпинист совершал горное восхождение в составе зарегистрированной группы, состоящей из двух человек.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Автоспорт Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии» Пилот "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами во время квалификации "Гран-при Германии".

Политика Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия В редакцию «Дождя» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

Авто Компания Porsche увеличила продажи на мировом рынке На мировом автомобильном рынке увеличился уровень продаж транспортных средств марки Porsche.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.

Армия и оружие Террорист устроил взрыв на юге Сирии Разыскиваемый сирийскими властями террорист устроил взрыв в провинции Дераа, ранив несколько солдат, передает сирийское информационное агентство SANA.

Шоу-бизнес Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.