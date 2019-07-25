Футбол
«Барселона» предложит Месси бессрочный контрактМатч ТВ 00:21
«Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт, который будет действовать до окончания карьеры аргентинца. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски
Обыски проходят в Министерстве финансов Астраханской области, где в пятницу задержали главу ведомства Виталия Шведова.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Расчёты С-400 проведут стрельбы в Астраханской области
Обновлено в 06:34
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой
Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.
Обновлено в 07:50
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45
Футбол
«Айнтрахт» подписал игрока дортмундской «Боруссии»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт».
Обновлено в 08:18
Происшествия
Альпинисту стало плохо при восхождении на Эльбрус
Отмечается, что альпинист совершал горное восхождение в составе зарегистрированной группы, состоящей из двух человек.
Обновлено в 09:53
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Автоспорт
Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии»
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами во время квалификации "Гран-при Германии".
Обновлено в 09:25
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Спартак» планирует расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 07:32
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Авто
Компания Porsche увеличила продажи на мировом рынке
На мировом автомобильном рынке увеличился уровень продаж транспортных средств марки Porsche.
Обновлено в 08:40
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
Террорист устроил взрыв на юге Сирии
Разыскиваемый сирийскими властями террорист устроил взрыв в провинции Дераа, ранив несколько солдат, передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной
Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.
Обновлено 25 июля в 03:30
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51