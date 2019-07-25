Футбол
«Барселона» предложит Месси бессрочный контрактSportbox.RU 00:21
«Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт, который будет действовать до окончания карьеры аргентинца. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Авто
RAESR создала 1250-сильный электрокар Tachyon Speed
Компания Rice Advanced Engineering Systems and Research (RAESR) разрабатывает электрокар Tachyon Speed уже не первый год, но сейчас она близка к завершению.
Обновлено в 07:01
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Спорт
Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
Обновлено в 05:52
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»
На фестивале «Жара», где собрался большой звездный анклав, по режиссерскому замыслу для подогрева действа планировался песенный баттл Лепса и Михайлова.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Московские хирурги остановили сердце пациентки, чтобы спасти ей жизнь
Обновлено вчера в 11:42
Музыка
Ольга Бузова упала на сцене и повредила ногу
Ольга Бузова поскользнулась и получила травму В публикации певица призналась, что больше всего боялась упасть, и это случилось.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Трое детей утонули в Каспийском море
По данным ГУ МЧС по республике, поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропали трое детей, которые купались в море на надувном матрасе.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет
«Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:54
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Обновлено в 05:26
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров Банк России по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 06:59
Футбол
Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»
Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.
Обновлено в 06:51
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Авто
Tesla отчиталась о продажах за очередной квартал
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн
Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.
Обновлено в 06:54
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» и еще два матча премьер-лиги
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08