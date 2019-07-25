Футбол

«Барселона» предложит Месси бессрочный контрактSportbox.RU 00:21

«Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт, который будет действовать до окончания карьеры аргентинца. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.
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«Барселона» предложит Месси контракт до конца карьеры

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