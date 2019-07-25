«Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт, который будет действовать до окончания карьеры аргентинца. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.

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Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Авто RAESR создала 1250-сильный электрокар Tachyon Speed Компания Rice Advanced Engineering Systems and Research (RAESR) разрабатывает электрокар Tachyon Speed уже не первый год, но сейчас она близка к завершению.

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.

Спорт Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Общество Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре» На фестивале «Жара», где собрался большой звездный анклав, по режиссерскому замыслу для подогрева действа планировался песенный баттл Лепса и Михайлова.

Музыка Ольга Бузова упала на сцене и повредила ногу Ольга Бузова поскользнулась и получила травму В публикации певица призналась, что больше всего боялась упасть, и это случилось.

Происшествия Трое детей утонули в Каспийском море По данным ГУ МЧС по республике, поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропали трое детей, которые купались в море на надувном матрасе.

Происшествия В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет «Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Политика Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,25% Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров Банк России по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.

Футбол Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком» Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Политика Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Происшествия В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.

Политика Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.