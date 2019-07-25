Футбол
«Барселона» предложит Лионелю Месси бессрочный контрактЕженедельник Футбол 03:12
Напомним, действующий контракт истекает летом 2021 года. Поэтому сине-гранатовые думают предложить нападающему соглашение, которое завершится тогда, когда Месси решит закончить футбольную карьеру. К тому же сам игрок часто говорил о том, что готов провести в «Барселоне» всю свою жизнь.
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