Напомним, действующий контракт истекает летом 2021 года. Поэтому сине-гранатовые думают предложить нападающему соглашение, которое завершится тогда, когда Месси решит закончить футбольную карьеру. К тому же сам игрок часто говорил о том, что готов провести в «Барселоне» всю свою жизнь.

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