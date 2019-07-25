Футбол

«Барселона» предложит Лионелю Месси бессрочный контрактЕженедельник Футбол 03:12

Напомним, действующий контракт истекает летом 2021 года. Поэтому сине-гранатовые думают предложить нападающему соглашение, которое завершится тогда, когда Месси решит закончить футбольную карьеру. К тому же сам игрок часто говорил о том, что готов провести в «Барселоне» всю свою жизнь.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» может предложить Месси пожизненный контракт

Советский спорт03:43

«Барселона» намерена предложить Месси контракт до конца карьеры

Sport.ru02:58

«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

Спорт-Экспресс02:00

«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт до конца карьеры

Sport24.ruвчера в 23:47

«Барселона» предложит Месси контракт до конца карьеры

Чемпионат01:30

«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

Матч ТВ00:21

«Барселона» хочет продлить контракт с Лионелем Месси

Все про Спорт ру25 июля в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьер

Обновлено в 06:48
Футбол

Клуб Бекхэма представил первых двух игроков

Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.
Обновлено в 06:45
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Полиция задержала более 310 человек на акции протеста в Москве

Обновлено в 06:54
Кино

Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

Обновлено в 08:08
Происшествия

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
Обновлено в 07:05
Религия

В Киеве начался крестный ход Московского патриархата

Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Тамбов» - «Спартак»

Онлайн-трансляция матча "Тамбов" - "Спартак" начнется 27 июля в 16:30.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Технологии

Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара

С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
Обновлено в 07:49
Культура

Музей уличного искусства откроется в Одинцово

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Обновлено вчера в 01:30
Футбол

«Уфа» открыла счет в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено в 07:28
Происшествия

Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция

Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче

Обновлено в 07:13
Гаджеты

Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов

При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 08:23
Кино

Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO

Напомним, что после восьмого сезона «Игры престолов» в адрес продюсеров посыпались упреки и обвинения, так как по мнению фанатов история осталось незавершенной.
Обновлено в 06:17
Наука

Разгадан главный парадокс квантовой механики

Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.
Обновлено вчера в 01:19
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Игры

Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов

Обновлено в 06:48
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Происшествия

Андрея Пивоварова задержали в Петербурге

Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

«Дамы с дюн»: Галкин показал, как Пугачева и Вайкуле выбирают дискотеку

Телеведущий Максим Галкин разместил в Инстаграме шуточное видео, на котором певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле решают, на какую дискотеку сходить после фестиваля в Юрмале.
Обновлено в 08:31
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное