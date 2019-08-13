Футбол
«Барселона» предложит 100 миллионов евро и Коутиньо за НеймараLiveSport.ru 10:11
«Барселона» намерена предложить 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо. В то же время парижане хотели бы получить около 150 миллионов плюс Коутиньо. Сам Неймар больше не хочет играть за «Пари Сен-Жермен».
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Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
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