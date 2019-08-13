«Барселона» намерена предложить 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо. В то же время парижане хотели бы получить около 150 миллионов плюс Коутиньо. Сам Неймар больше не хочет играть за «Пари Сен-Жермен».

«Барселона» предложит 100 миллионов евро и Коутиньо за Неймара

Футбол Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Финансы Ипотечный долг США превысил уровень кризисного 2008 года Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале превысил максимум 2008 года, когда начался финансовый кризис.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Общество В Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима» Из-за надвигающегося тайфуна "Лекима" в западных, центральных и на севере восточных районов Приморья объявили штормовое предупреждение.

Гаджеты Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в России Samsung Electronics анонсировала в России эксклюзивный интерьерный телевизор The Serif, разработанный совместно с известными французскими промышленными дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками.

Экономика В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.

Здоровье Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.

Космос Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа» Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.

Общество Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

Наука Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок Как и у большинства галлиц, личинки Asphondylia развиваются в относительной безопасности — внутри галла, «чернильного орешка», нарастание которого на растении стимулирует откладывающее яйца насекомое.

Культура Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.

Экономика Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Здоровье Сочетание меда с алкоголем может привести к циррозу печени Две столовые ложки меда в день, съеденные до обеда, не принесут вреда здоровью.

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Политика Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Армия и оружие ВВС США отработали быструю переброску своих F-35 в Прибалтику Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".