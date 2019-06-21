Футбол
«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и КоутиньоREGNUM 08:25
По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо. Кроме того, каталонский клуб готов включить в сделку ещё одного футболиста на выбор — защитника Самуэля Юмтити и хавбека Ивана Ракитича.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Футбол
Гол Дембеле принес сборной Франции победу над Хорватией
Французы добились второй победы на турнире в двух матчах и занимают второе место в группе С. Сборная Хорватии проиграла две стартовые встречи на Евро и замыкает турнирную таблицу.
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810
Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено в 16:25
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера Ираклия Кобахидзе.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Общество
Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны
При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Экономика
Продажи домов на вторичном рынке в США выросли в мае на 2,4%
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае 2019 года увеличились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов.
Обновлено в 10:14
Происшествия
На рынке «Юнона» загорелся торговый павильон
В Петербурге произошёл пожар на рынке «Юнона», расположенном на улице Маршала Казакова. Там загорелся один из торговых павильонов.
Обновлено в 13:16
Футбол
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Спорт
Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке
Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Футбол
Кубок африканских наций стартовал в Египте
Помимо Египта за право проведения финальной части Кубка африканских наций боролась ЮАР.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения
Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Валерия трогательно поздравила с днем рождения старшую дочь
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нонна Гришаева опубликовала нежное фото с дочерью в ее день рождения.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Спорт
Лукашенко объявил Европейские игры открытыми
Обновлено в 17:32
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Финансы
Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов
На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:36
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08