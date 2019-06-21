Футбол
«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и КоутиньоREGNUM 08:25
По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо. Кроме того, каталонский клуб готов включить в сделку ещё одного футболиста на выбор — защитника Самуэля Юмтити и хавбека Ивана Ракитича.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
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